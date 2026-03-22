บางจากฯ เร่งผลิตและกระจายน้ำมันอย่างเต็มที่ รองรับความต้องการ ปชช.ที่เพิ่มขึ้น

เพจบางจาก ระบุว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งด้านการจัดหา การกลั่น และการกระจายน้ำมัน โดยเพิ่มระดับการกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกลั่นรวมประมาณ 290,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 110% ของกำลังการผลิตติดตั้ง หรือคิดเป็นน้ำมันดีเซลประมาณ 19 ล้านลิตรต่อวัน ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้น้ำมันในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดจำหน่ายในบางช่วงสูงกว่าระดับการผลิต บริษัทฯ จึงเร่งนำน้ำมันออกจากโรงกลั่นและกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับการจัดส่งไปยังสถานีบริการเป็นลำดับแรก พร้อมมีการรายงานปริมาณการผลิตและปริมาณน้ำมันสำรองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้สถานีบริการบางแห่งอาจไม่สามารถรับและหมุนเวียนน้ำมันได้ทันในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ จากมาตรการของภาครัฐที่ผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการขนส่งและเงื่อนไขการสำรองน้ำมัน ทำให้การกระจายน้ำมันสามารถดำเนินการได้คล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้สถานการณ์ทยอยคลี่คลาย ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนก พร้อมใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง