อดีตบิ๊กข่าวกรอง โต้"อันวาร์"ยันไทยมีสิทธิ์ยกเลิกใบอนุญาตแรงงานเขมร ชี้ทำเฉพาะตอนมีศึกสงคราม

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ภาพข่าวอันวาร์มาแล้ววว!! สั่งเบรกไทย ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกใบอนุญาตแรงงาน เขมรตามหลักมนุษยธรรม เมื่อไทยต่อใบอนุญาตแรงงาน ลาว เมียนมา และเวียดนาม ก็ต้องใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาด้วย ประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติ!!
พล.ท.นันทเดช ระบุว่า ตามหลักการของเรื่องการรักษาความมั่นคงของประเทศที่เป็นสากล ประเทศไทยมีสิทธิทำยิ่งกว่านี้อีก รวมถึงการเรียกตัวแรงงานเขมรที่อยู่ในไทยมารายงานตัวทุกเดือน ด้วยครับ ต้องจำไว้ว่าไทยไม่ได้ห้ามแรงงานเขมรไปตลอกกาล เราทำเฉพาะตอนมีศึกสงคราม ครับ อันวา ร์น่าจะเข้าใจอะไรผิดไปมั้ง