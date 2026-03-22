ช่วงเย็นคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 21 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2569 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก บึงกาฬ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่นกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.6 - 52.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.0 - 58.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 15.6 - 35.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.1 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13.4 - 21.8 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.4 - 30.3 มคก./ลบ.ม.