กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศห้ามปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันให้หน่วยงานราชการ-กลุ่มเกษตรกร

กรมธุรกิจพลังงานประกาศแนวทางการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน เพื่อรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุน

1. ไม่ปฏิเสธการจำหน่ายให้รถหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจสาธารณประโยชน์ ขอให้สถานีบริการพิจารณาจำหน่ายตามความเหมาะสม (รถดับเพลิง / รถกู้ภัย / รถบรรเทาสาธารณภัย / รถขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลที่ปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน / รถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน / รถพยาบาล / สภากาชาดไทย)

2. ไม่ปฏิเสธการจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะได้ประสาน supply chain ของโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าตามมาตรา 7 เพื่อจัดส่งน้ำมันให้ทันกับสถานการณ์และจะดำเนินตรวจตราสถานีบริการถึงปริมาณที่มีอยู่อย่างใกล้ชิด