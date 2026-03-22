GISDTA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 389 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (21 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 389 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 117 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 109 จุด พื้นที่เกษตร 78 จุด พื้นที่ เขต สปก. 48 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 33 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 2641 จุด ลาว 1198 จุด เวียดนาม 252 จุด กัมพูชา 177 จุด มาเลเซีย 126 จุด