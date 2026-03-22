วิกฤตตะวันออกกลาง! สถาบันสุขภาพเด็กฯ แจ้งจ่ายยาผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ไม่เกิน 2 เดือน

ประกาศ เรียนผู้รับบริการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจํากัดของการบริหารทรัพยากรในภาพรวม ทั้งในส่วนการสํารอง และการกระจายยาจากผู้จัดจําหน่าย จึงปรับการให้บริการ ดังนี้
การบริการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ไม่เกิน 2 เดือน
ยกเว้นยาที่ผู้จำหน่ายจำกัดการสั่งซื้อขอจำกัดการจ่าย 1 เดือน กรณีผู้ป่วยที่มีนัดมากกว่า 2 เดือน จะออกใบนัดเพื่อขอรับยาทางไปรษณีย์ - ขอความร่วมมือ ขอใบส่งต่อครอบคลุม วันส่งยาทางไปรษณีย์ จนถึงวันนัด กรณีที่ต้นสังกัดมียา ขอให้รับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน /ตามสิทธิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้