พม.ให้สิทธิคนพิการ- ผู้ดูแล กู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อสร้างอาชีพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีโครงการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินกู้แบบรายบุคคลไม่เกิน 60,000 บาท และสามารถพิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้ ไม่เกิน 120,000 บาท ขณะที่การกู้แบบรายกลุ่มได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เช่น มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ มีความสามารถประกอบอาชีพและชำระหนี้ได้ รวมทั้งต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อ สนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน