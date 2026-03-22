"สมชัย"ชวนเล่นเกมจับผิดบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อุปกรณ์เล่นกำลังผลิต เอากติกาการเล่นไปอ่านพลางๆ ก่อน
กติกาในการเล่น
อุปกรณ์ในการเล่น
1. ใบเซ็นชื่อ 1 ใบ
2. บัตรเลือกก๋วยเตี๋ยวมีบาร์โค้ดและหมายเลขบัตรที่ตรงกับบาร์โค้ด เย็บเรียงตามหมายเลขบัตร 1 เล่ม 10 ใบ
3. ใบนักสืบ 5 ใบ
แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม คือ ทีมผู้เลือก (10 คน) กับ ทีมนักสืบ (กี่ทีมก็ได้) และมีผู้เล่นเป็นกรรมการ 1 คน
1. ทีมผู้เล่น เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อและรับบัตรเลือกก๋วยเตี๋ยวตามลำดับ คล้ายกับการเลือกตั้งจริง และให้แต่ละคนกาบัตรเลือกก๋วยเตี๋ยวโดยไม่ให้ทีมนักสืบทราบ เสร็จแล้วหย่อนบัตรในหีบ
2. กรรมการเปิดหีบ หยิบบัตรออกมานับคะแนนแบบเปิดเผยทีละใบ ทีมนักสืบสามารถถ่ายภาพการนับคะแนนได้
3. ให้เวลาทีมนักสืบแต่ละทีม 10 นาที เพื่อทายว่า ผู้ลงคะแนนแต่ละคน เลือกกินก๋วยเตี๋ยวอะไร
การแปลผล
- ทายถูก 8-10 บัตร : ท่านเป็นประชาชนธรรมดา
- ทายถูก 1-7 บัตร : ท่านต้องฝึกฝนมากกว่านึ้ จะสามารถทายได้มากขึ้น
- ทายผิดหมด : บัตรเลือกก๋วยเตี๋ยวที่มีบาร์โค้ด เป็นความลับ ท่านเหมาะสมเป็นกรรมการกินก๋วยเตี๋ยวแห่งชาติ