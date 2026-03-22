“เทพไท”คาด ครม.อนุทิน 2 เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ก่อนสงกรานต์แน่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เร่งตั้งรัฐบาล กดดันศาลรัฐธรรมนูญ?
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้จะมีการฟอร์มคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่มีจำนวน 35 คน แต่ได้ส่งรายชื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติถึง 40 คน เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด ถ้าหากไม่ผ่านคุณสมบัติ ก็สามารถที่จะคัดออก ถือว่าเป็นรายชื่อสำรอง5คน แสดงให้เห็นว่า นายอนุทินพยายามเร่งรัดจัดให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้เร็วที่สุด และเชื่อว่าต่อจากนี้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ จะมีรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ
เมื่อได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังจากนั้นจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า คณะรัฐมนตรีชุดอนุทิน 2 สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ก่อนสงกรานต์ปีนี้อย่างแน่นอน เพราะมีการเร่งรัด หรือที่เรียกกันว่า รวบหัวรวบหาง เพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างน้อยเป็นการกดดันการพิจารณาคดีการเลือกตั้งว่า เป็นโมฆะหรือไม่ของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกระบวนการในศาลรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง จะต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต. ยื่นเอกสารชี้แจงภายใน 15 วัน ซึ่งอาจจะมีการขยายวันเวลาออกไปอีกก็เป็นไปได้
จึงทำให้ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจจะใช้เวลาพอสมควร เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการบริหารประเทศไปแล้วสักระยะหนึ่ง อาจจะมีกระแสกดดันให้ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ชั่งน้ำหนักว่า จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ ในขณะที่รัฐบาลใหม่ได้เดินหน้าบริหารประเทศไปได้แล้ว และถ้าหากว่าผลการวินิจฉัยออกมาเป็นโมฆะ ต้องเลือกตั้งใหม่ อาจจะมีกระแสกดดันว่า ทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของฝ่ายการเมืองที่กดดันศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีความหนักแน่นเพียงพอ และยึดมั่นในหลักการของกฎหมายและวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด
จึงเชื่อว่า ไม่ว่าฝ่ายการเมืองจะกดดันการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด ก็ไม่สามารถโน้มน้าวหรือกดดันคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างแน่นอน