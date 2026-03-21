xs
xsm
sm
md
lg

"วรงค์"ชี้ควรลดผู้ช่วย ส.ส.เหลือ 3 คน ลั่นจะประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ลดผู้ช่วยสส

ส.ส.มีผู้ช่วย 8 คน มากเกินความจำเป็น เบียดเบียนภาษีประชาชน ควรจะลดเหลือ 3 คน จะประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท (อัตราเงินเดือนใหม่) หรือสมัยละ(4ปี) 2,160 ล้านบาท