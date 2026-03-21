รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมัน 8 จุด 4 จังหวัด ลั่นดำเนินคดีหากพบกระทำผิดซ้ำเติม ปชช.ช่วงวิกฤติ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ตรวจปฏิบัติการคลังน้ำมัน ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 กรณีแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 8 จุด 4 จังหวัด ว่า “ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพื่อป้องปรามและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และจะมีการบูรณาการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันได้ตามปกติ เนื่องจากเมื่อดูจากรายงานกำลังการผลิตแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ทั้งนี้ หากพบมีการกระทำความผิดที่มีการซ้ำเติมประขาชนในช่วงวิกฤติ ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด”