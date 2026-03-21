ผบก.ภ.ปทุมธานี เป็นประธานรดน้ำศพ "ส.ต.ท.ชัยวัฒน์"หกล้อแหกด่านเบียดชนเสาไฟ

วันนี้ (21 มี.ค.) เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.ปทุมธานี เป็นประธานรดน้ำศพ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างไล่ติดตามรถหกล้อหลบหนีการเรียกหยุด กระทั่งผู้ขับขี่ใช้รถหกล้อตบจนทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ส่วนคู่บัดดี้ที่เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมศพ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ จะทำการสวดอภิธรรมศพที่วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. จากนั้นจะเคลื่อนย้ายร่างไปสวดอภิธรรมศพต่อที่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่4 ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีกเป็นเวลา 2 คืน และในวันที่ 25 มีนาคม 2569 จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.00น. ที่วัดแสนสุขวนาราม จ.กาฬสินธุ์