‘ปั๊มไทยออยล์’ ปัดข่าวเติมได้ไม่อั้น ยันจำกัดปริมาณการเติมต่อครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากร้านสหกรณ์ ไทยออยล์ จำกัด ระบุว่า จากข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเข้ารับบริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ของร้านสหกรณ์ไทยออยล์ "ได้อย่างไม่จำกัดปริมาณ" หรือ "เติมได้ไม่อั้น"
ร้านสหกรณ์ ไทยออยล์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า การให้บริการเติมน้ำมันมีการจำกัดปริมาณการเติมต่อครั้ง มิได้เปิดให้เติมได้โดยไม่จำกัด เพื่อให้สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน
สำหรับกรณีการเติมน้ำมันใส่ภาชนะ ขอความร่วมมือใช้ เฉพาะภาชนะที่ถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และส่วนรวม รวมทั้งขอความร่วมมือแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์ ไทยออยล์ จำกัด ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เติมน้ำมันเท่าที่จำเป็น รวมทั้งช่วยกันประหยัดการใช้น้ำมันและพลังงาน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้