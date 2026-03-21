กฟน.ประกาศดับไฟ กทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ 27 จุด พรุ่งนี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้อง “ดับไฟ” ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 27 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
-ริมถนนสวนผัก บริเวณ ซอยสวนผัก 25 ถึง บริเวณซอยสวนผัก 29 เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ริมถนนราชสีมา บริเวณ ถนนราชสีมา เวลา 08.30 - 15.30 น.
- ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 (ดับทั้งซอย) เวลา 08.00 – 15.30 น.
- ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 40 แยก 25 ถึงแยก 31 เวลา 08.00 – 15.30 น.
- ริมถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ บริเวณ จากซอยเลียบใต้ 5/1 ถึง ซอยเลียบใต้ 7, ซอยเลียบใต้ 5/4, ม.พีเอสวิลล่า, ม.วิสดอม, ม.ตะวันทอง 1, ม.สีวลี, ม.ชัยพฤกษ์, ม.ชนันธร วินมิลล์, ม.วรารมย์, ม.เพชรสยาม 1, ม.กัสโต้ ทาวน์โฮม เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ริมถนนบางนา-ตราด บริเวณ ซอยบางนา-ตราด 27 เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 60 แยก 2 ,4 ,6 ,8 / งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เวลา 08.30 – 15.00 น.
- ริมถนนรามคำแหง บริเวณ ปั๊ม ปตท.รามคำแหง ถึง นาซ่าเวกัส เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ริมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณ ใน ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ถึง จนถึงถนนกรุงธนบุรี 1 บางส่วน เวลา 08.00 – 15.00 น.
- ถนนแก้วเงินทอง ซอยแก้วเงินทอง 55 ,หมู่บ้านสินบดี, และบริเวณใกล้เคียง เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยสุทธิ เวลา 08.00 – 13.00 น.
- ริมถนนถ.แจ้้งวัฒนะ บริเวณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ แจ้งวัฒนะ 14 เวลา 08.00 – 13.00 น.
- ถนนพุทธบูชา ซ.พุทธบูชา 36 แยกซอยโรงน้ำ บริเวณซอยคอนโดพราวด์พอสโต้ (ดับตลอด) เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ถนนอนามัยงามเจริญ ตั้งแต่ บริเวณตรงข้ามร้าน กาแฟ น่าน(เอรา บิก้า) , ซอยอนามัยงามเจริญ 27(หมู่บ้านสินทวีงามเจริญ) , ซอยอนามัยงามเจริญ 29 ถึง บริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง ทองเจริญค้าวัสดุ (ดับตลอด) เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ถนนอนามัยงามเจริญ ตั้งแต่ บริเวณตรงข้ามซอยอนามัยงามเจริญ 27(หมู่บ้านสินทวีงามเจริญ) ร้านCafe Amazon , บริษัท ทรัพย์ทองห่อ จำกัด , ซอยอนามัยงามเจริญ 22 , บริษัท แอโรแคร์ จำกัด , ซอยอนามัยงามเจริญ 24 ถึง บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองรางแค (ดับตลอด) เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ถนนเจริญกรุง109 ซอยต้นโพธิ์ ตั้งแต่ ซอย 109 ถึง ซอย 111 เวลา 08.00 – 15.30 น.
- ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 บริเวณสะพานคลองผักกระเฉด ถึงบริเวณซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 1 และบริเวณข้างเคียง เวลา 08.30 – 15.00 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ (ซ.ศาลเจ้าทีกงศรีสุราษฎร์) บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 , ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-1 , ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-2 และหมู่บ้าน แกรนด์พลีโน – สุขสวัสดิ์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 (ดับเฉพาะจุด) เวลา 10.00 – 14.00 น.
- ริมถนนวัชรพล บริเวณ แยกถนน เทพรักษ์ - วัชรพล ถึง สะพานข้ามคลอง ท่าแร้ง เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ถนนสุวินทวงศ์ ซอยสุวินทวงศ์ 24 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นนทบุรี
- ถนนปทุมธานี-บางเลน (346) บริเวณบริษัท ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป, ซอยเลียบคลองขุนศรี, สะพานข้ามคลองขุนศรี และบริเวณใกล้เคียง เวลา 08.30 – 17.00 น.
สมุทรปราการ
- ริมถนนโยธาธิการสมุทรปราการ ซอยป้อมวิเชียร ถึง สะพานข้ามคลองไทรตามาก เวลา 08.30 – 15.00 น.
- ริมถนนเพชรหึงษ์ ฝั่งเลขคู่ บริเวณ ตั้งแต่ซอยเพชรหึงษ์ 12 ถึง ซอยเพชรหึงษ์ 18 เวลา 08.00 – 16.30 น.
- ริมถนนทางรถไฟสายเก่า บริเวณ หน้าบริษัทโตโยต้า ถึง สามแยกถนนทางรถไฟสายเก่าตัดถนนปู่เจ้าฯ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 84 บริเวณแยกคู่สร้างคู่สม (ดับเฉพาะจุด) เวลา 12.00 – 15.00 น.
- ริมถนนเมืองใหม่บางพลีลาดหวาย บริเวณ ปากซอยนิคมบางพลี ซ.7 ถึง ทางเข้าเคหะโครงการ 3 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130