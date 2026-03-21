"สาธิต"ชี้ลำบากกันแน่ราคาของอุปโภค-บริโภคขึ้นแล้วลงยาก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า “ลำบากกัน แน่ๆ ราคาของอุปโภค บริโภคขึ้นแล้วลงยาก”
สงครามอิหร่าน จะจบเมื่อไหร่ ช้าหรือเร็ว แต่ค่าครองชีพ ของประชาชน เพิ่มขึ้นเยอะแน่นอน และ ราคาสินค้าพวกนี้ เขาบอกว่าขึ้นแล้วลงยาก อันนี้เรื่องของ “รายจ่าย”
ส่วน“รายได้”ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ทั้งท่องเที่ยว บริการ การลงทุนต่างๆชะงัก ขาดความเชื่อมั่น ไม่จ้างงานเพิ่ม ก็ทำให้รายได้ลดลงเช่นกัน
สินค้าเกษตร ข้าว ข้าวโพด มันสัมปะหลัง รวมทั้งผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ตอนนี้ราคาคงที่ก็หวังให้มีราคาดี ตามทันต้นทุนนำ้มันและปุ๋ยที่แพงขึ้นมาก แต่ถ้าราคาเท่าตอนนี้ เกษตรกรลำบากแน่ๆ
อีกอันหนึ่งคือ งบประมาณภาครัฐ ที่จะทยอยออกมา อยากเห็นบริษัท SME ทั่วไป ที่ไม่จำกัดวงที่ เครือข่ายรัฐบาล และหัวคะแนนใหญ่ วงในเท่านั้นจะได้กระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ให้กำลังใจประชาชน ครับสถานการณ์หลังจากนี่ไป และเป็นหน้าที่รัฐบาล ต้องบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดเพราะเป็นหน้าที่โดยตรง ครับ
