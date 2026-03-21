"กรมสมเด็จพระเทพฯ"ทรงเป็นประธานการประชุมถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระพันปีหลวงฯ"

วันนี้ 21 มี.ค.69 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวย การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ / คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนายโสภณ ชารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ / คณะกรรม การฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ