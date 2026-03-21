รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรนารี ติดตามสถานการณ์ชายแดน

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ในห้วงวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2569 พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ และตรวจความพร้อมของหน่วยในพื้นที่
ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้หน่วยดำรงความพร้อมรบในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนเผชิญเหตุ โดยให้นำบทเรียนจากสถานการณ์จริงมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวคิดและยุทธศาสตร์กองทัพบก ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์แก่กำลังพลทุกระดับ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
โดย รองผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังสุรนารีเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง แนวโน้มภัยคุกคาม และผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสำคัญ ได้แก่ พื้นที่ปราสาทตาควาย เนิน 350 และช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสำคัญในห้วงการปะทะที่ผ่านมา
ต่อมา คณะได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ในบริเวณผามออีแดง ฐานปฏิบัติการอินทุมาน (ยอดภูมะเขือ) และพื้นที่ช่องอาน โดยติดตามการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากกำลังพลผู้ปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น