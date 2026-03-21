ช่วงเย็นคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำพูน พิษณุโลก สมุทรสงคราม ระยอง บึงกาฬ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.4 - 66.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.8 - 79.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.9 - 39.3 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 10.4 - 67.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13.5 - 21.4 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.6 - 38.6 มคก./ลบ.ม.