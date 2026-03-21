ก.พลังงาน เตือน ปชช.เติมน้ำมันใส่ถัง IBC เสี่ยงเกิดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ออกประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัย ในกรณีการนำ “ถัง IBC” หรือภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่มาใช้บรรจุน้ำมัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายสูง
เนื่องจากวัสดุพลาสติก เช่น HDPE เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อาจเกิดการสะสมของ ไฟฟ้าสถิตระหว่างการเติมน้ำมัน เมื่อมีประกายไฟเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ไอระเหยของน้ำมันเกิดการลุกติดไฟหรือระเบิดได้
ในทางกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ใช้ถัง IBC บรรจุหรือขนส่งน้ำมันในลักษณะทั่วไป โดยการจ่ายน้ำมันต้องทำในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต และต้องใช้ภาชนะที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ห้ามใช้ขวดน้ำพลาสติก (PET) แกลลอนหรือถังทั่วไปที่ไม่มีมาตรฐาน ที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับใช้กับน้ำมันโดยเฉพาะ