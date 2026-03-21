กกล.ผาเมือง ปะทะกลุ่มขบวนการยาเสพติดที่เชียงใหม่ ยึดยาบ้า 5.7 ล้านเม็ด

กองกำลังผาเมือง โดยกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 04.50 นาฬิกา ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 20 - 25 คน แบกเป้สะพายหลัง หน่วยจึงได้ให้สัญญาณเตือนให้หยุด เพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ จนเกิดการปะทะ ประมาณ 5 นาที ฝ่ายเราปลอดภัย กลุ่มขบวนการอาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัด และความชำนาญในพื้นที่ หลบหนีไปได้ หน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติม จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ วางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจพบของกลางกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 25 เป้ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,700,000 เม็ด
พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป