ชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดอีฎิ้ลฟิตริอย่างคึกคัก เฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

เช้านี้ (21 มี.ค.) เครือข่ายองค์กรมุสลิมและมัสยิดจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีละหมาดอีฎิ้ลฟิตริอัลมูบาร็อก โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธี อาทิ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และนายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่ามกลางชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียง ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
สำหรับวันอีฎิ้ลฟิตริ คือวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังจากผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดมาตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม (19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2569) เพื่อขัดเกลาจิตใจและเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า