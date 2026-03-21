GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 489 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (20 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 489 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 156 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 135 จุด พื้นที่ เขต สปก. 83 จุด พื้นที่เกษตร 80 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 33 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 3276 จุด ลาว 981 จุด เวียดนาม 299 จุด กัมพูชา 176 จุด มาเลเซีย 73 จุด