กทม.ชวนเที่ยวงาน "Read & Learn Festival 2569"ที่สวนลุมพินี 21-22 มี.ค.

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "Read & Learn Festival ประจำปี 2569" มหกรรมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ต่างวัยไปเรียนรู้ร่วมกัน” พบกิจกรรมน่าสนใจที่คัดสรรมาเพื่อครอบครัวและคนทุกช่วงวัย ได้แก่
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : เปิดโลกแห่งหนังสือและจินตนาการผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
-เสวนาเรื่องการเรียนรู้ในวัยต่าง ๆ : แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองแบบไม่จำกัดอายุ
-การมอบรางวัลสุดยอดครอบครัวรักการอ่าน : ร่วมยินดีกับครอบครัวต้นแบบที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างเข้มแข็ง
-กิจกรรมกับเครือข่ายโครงการ NEXT LEARN
-กิจกรรมผ่านการเล่นอิสระ : สนุกไปกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเวิร์กชอปที่น่าสนใจ
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21 - 22 มีนาคม 2569
เวลา: 11.00 - 19.00 น. ณ สวนลุมพินี (บริเวณลานนาฬิกาแดด ด้านหลังศาลาภิรมย์ภักดี)