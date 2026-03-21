ตำรวจสอบสวนกลาง แนะวิธีแก้หากเผลอติดตั้งแอปฯ รีโมท

เพจตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า เมื่อเผลอกดลิงก์แล้วโหลดแอปมาติดตั้ง แอปนั้นอาจเป็นแอปรีโมทของมิจฉาชีพที่ใช้ในการควบคุมมือถือของเรา โดยอาจมีอาการเครื่องค้าง หน้าจอดำ หรือมีข้อความแปลก ๆ เด้งขึ้นมา กดอะไรก็ไม่ได้ อาการพวกนี้คือการถ่วงเวลา เพื่อให้มิจฉาชีพรีบโอนเงินออกจากบัญชี หรือดูดข้อมูลในเครื่องไปโดยที่เราแทบทำอะไรไม่ทัน ดังนั้นหากมือถือมีอาการข้างต้นควรรีบแก้ไขดังนี้
- ตัดอินเทอร์เน็ตทันที : หากใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ให้หาเข็ม "จิ้มถอดซิมการ์ด" ออกทันที หากใช้ Wi-Fi ให้ถอดปลั๊กเราเตอร์ที่บ้านออก เพื่อตัดวงจรการควบคุม
- บังคับปิดเครื่อง (Force Restart) : ใช้ปุ่มกดด้านข้างเครื่องเพื่อบังคับปิด (Android: กดปุ่ม Power + ลดเสียงค้างไว้ 10-15 วินาที / iOS: กดเพิ่มเสียง 1 ครั้ง, ลดเสียง 1 ครั้ง แล้วกด Power ค้างไว้จนขึ้นโลโก้)
- โทรอายัดบัญชี : รีบใช้โทรศัพท์เครื่องอื่น โทรแจ้งสายด่วน 1441 เพื่ออายัดบัญชีธนาคารทันที
- ล้างเครื่อง : เมื่อเปิดเครื่องได้แล้ว ห้ามต่ออินเทอร์เน็ตเด็ดขาด ให้นำมือถือไปที่ศูนย์บริการเพื่อ "คืนค่าโรงงาน" (Factory Reset) เท่านั้น