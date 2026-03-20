ปชน.ผิดหวัง ศบก.แถลงไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน พร้อมจี้เปิดข้อมูลน้ำมัน

วันนี้ (20 มี.ค.) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายเดชรัต สุขกำเนิด รองหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวมาตรการเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำมัน และความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลาง ว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) และมีนายกรัฐมนตรีมานั่งหัวโต๊ะ ต้องบอกว่าผิดหวังจากการแถลงข่าวของ ศบก. เพราะวันที่ 18 มีนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ศบก. บอกจะจับไอ้โม่งหรือคนผิดที่เอาน้ำมันออกไปจากระบบ แต่ปรากฏว่าพอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มานั่งหัวโต๊ะ กลับไม่มีไอ้โม่งแล้ว สิ่งแรกที่อยากเรียกร้องคือขอให้จับตัวเอาผิดให้ได้กับคนที่หากินบนความเดือดร้อนของประชาชน
นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และ ศบก. เปิดเผยข้อมูลน้ำมัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลำบากในยุคดิจิทัล เรายังเห็นประชาชนต่อคิวรอเติมน้ำมัน หลายปั๊มยังเขียนว่าน้ำมันหมดอยู่ดี แปลว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ได้บรรเทาลงในสายตาของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ การเปิดข้อมูลจึงมีความสำคัญและไม่ใช่เรื่องยากเย็น เราเห็นภาคเอกชนออกมาทำเอง ที่ อบจ.ลำพูน เองก็ทำให้เห็นแล้ว เพราะร่วมมือกับกระทรวงพลังงานระดับจังหวัด สามารถเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าแต่ละปั๊มมีปริมาณน้ำมันเหลือเท่าไหร่ ประชาชนจะได้ไม่ตื่นตระหนก
