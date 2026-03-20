ไต้หวันปฏิเสธข้อเสนอด้านพลังงานของจีน ที่ให้แลกอยู่ภายใต้การปกครอง

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ว่า ในสภาวะปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งหาแหล่งพลังงานทางเลือก นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน ได้นำไปสู่การตัดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ไต้หวันกล่าวว่า พวกเขาได้จัดหาแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับเดือนเมษายนแล้ว รวมถึงจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของไต้หวัน
ส่วนข้อเสนอของจีนนั้น นายโฮ ชิน-เจิง รมช.เศรษฐกิจไต้หวัน กล่าวว่า ไต้หวันปฏิเสธข้อเสนอจากจีน ที่ระบุว่า รัฐบาลปักกิ่งจะให้ความมั่นคงด้านพลังงานแก่เกาะแห่งนี้ หากไต้หวันยอมอยู่ภายใต้การปกครองของจีน
