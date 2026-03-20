ราคาทองครั้งที่ 46 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 15:27 (ครั้งที่ 46) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,800.00 บาท ขายออก 73,000.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 71,342.96 บาท ขายออก 73,800.00 บาท