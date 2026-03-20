กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปิดกิจกรรมส่งเสริมไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับการมอบหมายจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมไม้ยืนต้นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตาดโตน ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความยั่งยืน และที่สำคัญอำเภอวานรนิวาสยังเป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดสกลนคร ที่ได้มีการนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันแล้ว จำนวน 3 สัญญา จำนวนต้นไม้ 144 ต้น วงเงินค้ำประกันจำนวน 1,716,579 บาท
สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการทำงานบนความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและประชาชนในทุกระดับ โดยให้นำไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ยังช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนเอง
