"อนุทิน" แถลงหลังรับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ให้คำมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข ปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้ (20 มี.ค.) ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่า จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะควบคุมกำกับดูแลให้รัฐบาลอันประกอบไปด้วย คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นลำดับแรก และจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา
ทั้งนี้ การทำงานของภาครัฐจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงจังจากทุกภาคส่วน การบริหารงานที่โปร่งใสโดยตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐ นิติธรรม สุดท้ายนี้ขอให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในครั้งนี้ได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นบรรยากาศของการมองไปข้างหน้าร่วมกัน และให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยในรายละเอียด และเป้าหมายของสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการในเทอมของรัฐบาลนี้ ในส่วนที่เป็นนโยบาย และมีรายละเอียดนั้น ตนจะเร่งแถลงเป็นวาระการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาด้วยความรวดเร็วต่อไป
