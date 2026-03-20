สหรัฐฯ - ญี่ปุ่นร่วมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรัฐเทนเนสซี - แอละแบมา

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ว่า สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ประกาศถึงโครงการมูลค่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.3 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรัฐเทนเนสซี และแอละแบมา หลังการประชุมของผู้นำทั้งสองประเทศในกรุงวอชิงตัน
การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำญี่ปุ่น เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลโตเกียวตกลงเมื่อปีที่แล้ว ที่จะลงทุน 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 17.9 ล้านล้านบาท) จนถึงปี 2572 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐฯ
