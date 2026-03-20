อินโดฯ เล็งใช้นโยบาย Work from Home 1 วัน/สัปดาห์ ลดการใช้น้ำมัน รับมือวิกฤตพลังงาน

รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมใช้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น โดยกำหนดให้ทำงานจากบ้าน (Work From Home) 1 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
แอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต รัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย แถลงว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมาก ประมาณหนึ่งในห้าของที่เคยใช้ตามปกติ
ฮาร์ตาร์โต กล่าวเสริมว่า รัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องราคาน้ำมันและสงคราม โดยจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นดังกล่าวจะใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ภาคเอกชนก็อาจนำไปใช้ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดทางเทคนิคของนโยบายยังอยู่ระหว่างการสรุป และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้