xs
xsm
sm
md
lg

อินโดฯ เล็งใช้นโยบาย Work from Home 1 วัน/สัปดาห์ ลดการใช้น้ำมัน รับมือวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมใช้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น โดยกำหนดให้ทำงานจากบ้าน (Work From Home) 1 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

แอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต รัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย แถลงว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมาก ประมาณหนึ่งในห้าของที่เคยใช้ตามปกติ

ฮาร์ตาร์โต กล่าวเสริมว่า รัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องราคาน้ำมันและสงคราม โดยจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นดังกล่าวจะใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ภาคเอกชนก็อาจนำไปใช้ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดทางเทคนิคของนโยบายยังอยู่ระหว่างการสรุป และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้