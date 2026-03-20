เครือข่ายภาค ปชช.นัดบุกทำเนียบ 23 มี.ค. ร้องรัฐแก้ของแพง-ยกเลิกภาษีน้ำมัน

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย กลุ่มนนทรีก้าวหน้า กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ กลุ่ม FemTonsai เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย พรรคศรัทธาธรรม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงานและแพลตฟอร์มไรเดอร์ รังสิต นัดรวมตัวกันที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 11.00 น. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอนุทิน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และวิกฤตในตลาดพลังงานโลก ส่งผลให้ราคาสินค้ากำลังจะเพิ่มสูงขึ้น และค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวติคนทำงานโดยตรง โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้
(1) ยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และลดค่ากการกลั่น เพื่อให้ราคาน้ำมันถูกลงลิตรละ 11 บาท รวมทั้งตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือน (ถังละ 432 บาท)
(2) ลดค่าไฟฟ้าครัวเรือน จากหน่วยละ 4.82 บาท เหลือหน่วยละ 3 บาท
(3) ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นดำรงชีวิต ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา
เครือข่ายฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า ปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยได้เผชิญวิกฤตค่าครองชีพจากราคาน้ำมันในประเทศ ที่ทรงตัวในระดับสูงมาอย่างยาวนาน สภาวะดังกล่าว เปรียบเสมือนสารตั้งต้นที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รายได้ของภาคครัวเรือนจะแบกรับได้ไหว ซ้ำร้ายความตึงเครียดทางการทหารระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสหรัฐอเมริกาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดดในลักษณะไร้ทิศทาง
วิกฤตครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการดีดตัวสูงขึ้น แต่ค่าแรงและรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ กลับขยับขึ้นอย่างล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นมหันตภัยที่กระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันได้
เราจึงเล็งเห็นถึงแนวทางและมาตรการที่รัฐบาลจะสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้ รวมถึงนโยบายการลดค่าไฟฟ้าที่พรรคการเมืองได้เคยหาเสียงไว้ ซึ่งจะเป็นความหวังสำคัญที่เข้ามาช่วยบรรเทาภาระต้นทุนชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทันที ด้วยเหตุนี้ จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีมาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามติน้ำมัน ปรับลดค่าการกลั่นน้ำมัน และตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) สำหรับภาคครัวเรือน ส่วนน้ำมันที่ราคาแพงเนื่องจากภาษีที่ซ้ำซ้อน ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีกองทุนน้ำมัน ภาษีท้องถิ่น ภาษีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าการกลั่นและการตลาด ดังนั้นควรยกเลิกภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะทำให้น้ำมันลดราคาลงอีกลิตรละ 7 บาท และลดค่าการกลั่นที่โรงกลั่นปรับเพิ่มขึ้นจากลิตรละ 6 บาท ให้เหลือลิตรละ 2 บาท ดังนั้นค่าน้ำมันจึงสามารถลดลงอีกลิตรละ 11 บาท และการตรึงค่าก๊าซหุงต้มสำหรับภาคครัวเรือน
2. ลดค่าไฟฟ้า จากหน่วยละ 4.18 บาท ให้ลงมาเหลือหน่วยละ 3 บาท ตามที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้
3. กำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
"เราขอเน้นย้ำว่า ข้อเสนอทั้ง 3 ประการนี้ คือการเรียกร้องให้รัฐบาล ทำหน้าที่ให้แก่ประชาชนในยามที่โลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ค่าครองชีพ และสงคราม การตัดสินใจที่ล่าช้าเพียงวันเดียว หมายถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของคนไทยนับหลายล้านคน นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อรักษาปากท้อง และลมหายใจของประชาชน"