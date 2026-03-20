ธพ.ยันไทยมีน้ำมันสำรองรวมใช้ 104 วัน สั่งผู้ค้า ม.7 รายงานยอดคงเหลือทุกวัน

นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันสำรองในประเทศ ว่า กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสถานการณ์น้ำมันสำรองภายในประเทศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 อยู่ที่ 5,060 ล้านลิตร หรือคิดประมาณ 41 วัน และมีน้ำมันระหว่างทาง รวมกับน้ำมันที่จะนำเข้า ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่ 7,396 ล้านลิตร หรือคิดเป็นประมาณ 63 วัน ทำให้ประเทศไทยมีน้ำมันสำรองรวมใช้ประมาณ 104 วัน
ส่วนสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน ภาพรวมปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายวันในกลุ่มเบนซิน และดีเซลในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติมาก แต่ในปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 พบว่ายอดการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเริ่มลดลง อยู่ที่ 54.79 ล้านลิตรต่อวัน และน้ำมันเบนซิน ลดลงอยู่ที่ 29.98 ล้านลิตรต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่ในเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยมียอดน้ำมันใช้ดีเซล 70 ล้านลิตรต่อวัน และกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ 34 ล้านลิตรต่อวัน
โดยจากการลงพื้นที่การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เมื่อวานนี้ (19 มี.ค.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมัน ใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดกระจายน้ำมันหลักสู่สถานีบริการกว่า 200 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านพลังงานให้กับประชาชน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุน และคลังยังคงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันยังคงเร่งจ่ายน้ำมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 20% เพื่อเร่งแก้ปัญหาคอขวด แต่ยอมรับว่ามีระยะเวลาการรอรับน้ำมันนานขึ้น ตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังเข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันใน ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบว่าสถานีบริการเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีบางช่วงที่น้ำมันดีเซลขาดชั่วคราว เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้น และการขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามรอบ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะการตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำมันยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ให้ดำเนินการประสานผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจตรากิจการน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่อาจมีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน ผู้ประกอบการ รถขนส่ง และสถานที่เก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับความคืบหน้าด้านมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน โดยมีการผ่อนผันเวลาการเดินรถขนส่งน้ำมันในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ออกข้อบังคับผ่อนผันการเดินรถของรถบรรทุกน้ำมัน ให้สามารถเดินรถได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อให้มีน้ำมันตามความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ
ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักเทศกิจ ประสานกับตำรวจจราจรในประเด็นดังกล่าวแล้วเช่นกัน ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้ทำหนังสือถึงกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนี้ ยังมีการออกประกาศกระทรวงพลังงานมาตรา 8 การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 เป็นมาตรการบริหารจัดการและควบคุมราคาน้ำมัน โดยได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การแสดงราคาและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือหน้าโรงกลั่นน้ำมัน และหน้าคลังน้ำมัน พ.ศ. 2569 เพื่อให้ผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แต่ละราย แสดงราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือไว้ที่หน้าโรงกลั่น และหน้าคลังน้ำมันทุกแห่ง
พร้อมทั้งให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายงานข้อมูลราคาจำหน่าย และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทุกวันภายในเวลาเที่ยงตรง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งคาดการณ์ว่าประกาศดังกล่าว จะลงราชกิจจานุเบกษาในวันนี้
ขณะเดียวกัน จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรมธุรกิจพลังงาน ดำเนินการส่งเสริมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ B20 ให้มีความพร้อมที่จะจำหน่าย ผ่อนปรนการสำรองน้ำมัน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในระบบ รองรับความต้องการส่วนเกินที่ผิดปกติในช่วงนี้ โดยจะเป็นการดำเนินมาตรการในช่วงสั้น เพื่อลดผลกระทบต่อความกังวลของประชาชน
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ยืนยันว่า การจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศยังเป็นไปตามปกติ โดยกรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมขอความร่วมมือช่วยการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ