กรมควบคุมโรคชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี 20-21 มี.ค.นี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชวนทุกคนมาสร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างกายกับกิจกรรม 9 เดือน 9 งานบริการ เดือนมีนาคม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดได้ทุกฤดูกาลเสริมเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (3 สายพันธุ์) ฟรี ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2569 หรือวันละ 250 เข็มวัน รวม 500 เข็ม ณ ศูนย์บริการร่วมเซ็นทรัลเวิลด์
โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ A/Victoria (H1N1), A/Croatia (H3N2) และ B/Austria (Victoria lineage)
เงื่อนไขรายละเอียดในการรับบริการ
- คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
- วัคซีนมีจำนวนจำกัด (250 เข็มต่อวัน)
วัน เวลา สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ (ติดลานไอซ์สเก็ต) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เอกสารสำคัญ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ A/Victoria (H1N1), A/Croatia (H3N2) และ B/Austria (Victoria lineage)
เงื่อนไขรายละเอียดในการรับบริการ
- คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
- วัคซีนมีจำนวนจำกัด (250 เข็มต่อวัน)
วัน เวลา สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ (ติดลานไอซ์สเก็ต) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เอกสารสำคัญ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน