สตง.อัปเดตอาคารถล่ม อ้างแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุ เผยเยียวยาเหยื่อแล้วกว่า 129 ล.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายงานความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัว อันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ขนาด 8.2 แมกนิจูด จากรอยเลื่อนสะกาย มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดย สตง.อัพเดตผ่านอินโฟกราฟิก ไล่เรียงไทม์ไลน์การก่อสร้างอาคาร สตง.แห่งใหม่ พร้อมชี้ว่า สาเหตุของการทรุดตัวมาจากแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร สตง. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถล่ม
ที่ผ่านมา สตง.จ่ายเงินเยียวยา ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วกว่า 129 ล้านบาท
ในด้านการดำเนินคดี อัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว 23 ราย ครอบคลุมนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ปัจจุบัน สตง.อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งแนวทางในการบอกเลิกสัญญาและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการออกแบบ จากการจ้างก่อสร้าง และจากการจ้างควบคุมงาน
พร้อมกันนี้ ยังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อให้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ สตง.
ทั้งนี้ เนื่องจาก สตง.เป็นผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากมาการกระทำของผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
ขณะเดียวกัน มติ ครม.เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและตรวจสอบการยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคาร สตง.อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง อีกทั้งให้ดำเนินคดีตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และงบประมาณที่สูญเสียไป