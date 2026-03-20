กสทช.ต่ออายุใบอนุญาต 'ทรู วิชั่นส์' 10 ปี เปลี่ยนชื่อเป็น 'Showtime'

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 9/2569 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2569 มีมติอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 10 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อช่องรายการ จาก True4K เป็นชื่อช่องรายการ Showtime