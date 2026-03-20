ภท.จัดสถานที่เตรียมรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "อนุทิน" เป็นนายกฯ

วันนี้ (20 มี.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย จะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 (ครั้งที่ 2) ของประเทศไทย หลังจากที่เมื่อวานนี้ (19 มี.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 293 เสียง
โดยพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย และอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยนายอนุทิน จะได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ นายกรัฐมนตรี จะกล่าวแถลงต่อประชาชนด้วย