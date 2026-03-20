กกต.ยันเลือกตั้งโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ย้ำ ECT Report เป็นแค่แนวโน้ม ไม่ใช่ผลทางการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กกต. เข้าร่วม เพื่อสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับภารกิจการจัดการเลือกตั้ง
นายแสวง กล่าวว่า ตนรอเวลาที่จะได้เจอสื่อมานาน ขอขอบคุณทุกสื่อที่ติดตาม ตรวจสอบ และนำเสนอข่าวการทำงานของ กกต. พร้อมยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานของ กกต. การที่ประชาชนจำนวน 52 ล้านคน ต้องออกมาใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ทาง กกต. จึงต้องออกแบบระบบมาเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสที่สุด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการเป็น กปน. และการให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการนับคะแนนได้ โดยระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบภายใต้ 3 หลักการสำคัญ ได้แก่
1. ความโปร่งใส ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ ยกเว้นเพียงขั้นตอนการรวมคะแนนในเชิงธุรการ
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็น กปน. กว่า 1.5 ล้านคน รวมถึงเข้ามาสังเกตการณ์
3. การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นจากผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด ระบบถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้
โดยความโปร่งใสมี 2 แบบ คือ ประชาชนสามารถเห็นได้ด้วยตาตนเองตลอดกระบวนการตั้งแต่ลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนน และแบบที่สอง คือในช่วงการรวมคะแนนที่ประชาชนมองไม่เห็น แต่ก็ต้องเป็นถูกต้องตรงตามเอกสารที่มีการแสดงไว้หน้าหน่วย
ในกรณีบัตรเขย่ง นายแสวง ได้แสดงแผนผังการรวมคะแนนว่า เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละหน่วยเสร็จสิ้น จะมีการกรอกคะแนนลงในใบ ส.ส. 5/18 จะมีข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนผู้มีสิทธิ์ ผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวนบัตรเลือกตั้ง และคะแนนของผู้สมัครแต่ละราย เอกสารดังกล่าวจัดทำ 3 ฉบับ และต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการประจำหน่วยทุกคน ก่อนนำไปติดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนตรวจสอบได้ทันที
ในส่วนของระบบรายงานผลคะแนน ECT Report นายแสวง ชี้แจงว่า เป็นเพียงการรายงานแนวโน้มของผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ กปน. กรอกโดยตรงจากหน่วยเลือกตั้งเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการกรอกข้อมูลจำนวนมากในแบบ 5/18 ที่มีตัวเลขหลายรายการ จึงไม่สามารถใช้เป็นผลอย่างเป็นทางการได้
อย่างไรก็ตาม นายแสวง ยอมรับว่า มีปัญหาระบบล่มจริง แต่เป็นความผิดพลาดในการแสดงผลทางหน้าจอ แต่ไม่กระทบกับคะแนนจริง พร้อมยืนยันว่า ทุกคะแนนเสียงของประชาชนได้รับการดูแลตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถมีการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ โดยระบุว่า ไม่มีคะแนนใดผิดเพี้ยน แม้แต่คะแนนเดียว ยกเว้นกรณีการขานคะแนนของ กปน. ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามกระบวนการ