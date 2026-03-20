รพ.รามาฯ ประกาศปรับการให้บริการ รับผลกระทบ ตอ.กลาง เริ่ม 23 มี.ค.นี้

โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศแจ้งผู้รับบริการของโรงพยาบาลฯ ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องประหยัดทรัพยากร ในทุกรูปแบบ รวมถึงการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีการปรับการให้บริการ ดังนี้
1) เพิ่มสัดส่วนของบริการตรวจทางไกล (Telemedicine) โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์กับหน่วยบริการของโรงพยาบาล หรือผ่าน RAMA App
2) จ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ไม่เกิน 2 เดือน กรณีผู้ป่วยที่มีนัดมากกว่า 2 เดือน จะออกใบเติมยา โดยรับยาได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือมารับที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th
