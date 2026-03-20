มติเอกฉันท์! รมต.ต่างประเทศกลุ่มอาหรับเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีทั้งหมดโดยทันที

รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศกลุ่มอาหรับ มีมติเป็นเอกฉันท์ เรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีทั้งหมดโดยทันที และยุติการกระทำที่ยั่วยุ หรือคุกคามประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีเงื่อนไข ต้องปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2817 และยุติการสนับสนุนการให้เงินทุนและการจัดหาอาวุธให้แก่กองกำลังติดอาวุธที่เกี่ยวข้องในประเทศอาหรับ การกระทำของอิหร่านเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เนื่องจากเป็นบ่อนทำลายผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเรียกร้องให้อิหร่านละเว้นจากมาตรการหรือการคุกคามใดๆ ที่อาจขัดขวางการเดินเรือระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุซ หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบบับอัลมันดับ
ระหว่างการประชุม รัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับการโจมตีของอิหร่านต่อประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าว จอร์แดน อาเซอร์ไบจาน และตุรกี โดยประณามการใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีพื้นที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน รวมถึงโรงงานน้ำมัน โรงงานผลิตน้ำจืด สนามบิน อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำการทางการทูต
นอกจากนี้ รัฐมนตรีกลุ่มประเทศอาหรับยังย้ำว่า การปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นก้าวแรกสู่การยุติความขัดแย้ง การสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค และการส่งเสริมการทูตเป็นวิธีการแก้ไขวิกฤตเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ในอนาคตกับอิหร่านจะขึ้นอยู่กับการเคารพในอธิปไตยของรัฐ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการงดเว้นจากการใช้ศักยภาพทางทหารเพื่อคุกคามประเทศในภูมิภาค