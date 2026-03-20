DSI ออกหมายเรียก "สุดาวรรณ" และครอบครัว ปมคดีรุกที่สาธารณะ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียก นางสาวสุดาวรรณ ศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายวีรศักดิ์ หรือ กำนันป้อ อดีต สส. พรรคเพื่อไทย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล หรือ เจ๊หน่อย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แป้งมันฯ รับทราบข้อหาวันนี้ 10.00 น. ในความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และกฎหมายที่ดิน คดีเกี่ยวกับการบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ "หาดสวนยา" ตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กรณีมีการกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ "หาดสวนยา" โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของเอกชน หลังสอบสวนยาวนาน 6 ปี ด้าน "กำนันป้อ" พ่อ สส.สุดาวรรณ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา DSI ขณะที่ แม่และ น.ส.สุดาวรรณ์ ยังไม่ปรากฏตัว
กำนันป้อ เปิดเผยสั้นๆ กับสื่อมวลชนก่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ยังไม่พร้อมให้ข่าว ระบุตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ก็มาพบพนักงานสอบสวน ส่วนเอกสารการชี้แจง ตนขออนุญาตไม่พูดในตอนนี้ หลังเสร็จสิ้นจึงจะออกมาให้ข่าวแทน