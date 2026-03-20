ปชน.นัดฝ่ายค้านหารือ 25 มี.ค.นี้ วางกรอบทำงาน

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกพรรคฯ เปิดเผยถึงแนวทางการวางกรอบการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่า ที่ผ่านมาก็มีการประสานไม่ทางการอยู่บ้าง ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้าธรรม ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (19 มี.ค.) ทั้ง 2 พรรค ก็ตอบรับในการเสนอญัตติหารือการแก้ปัญหาพลังงาน และพรรคฯ ตั้งใจจะนัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านมาหารือการทำงานร่วมกันสัปดาห์หน้า หรือวันพุธที่ 25 มีนาคมนี้
ส่วนความคืบหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการออกเสียงประชามตินั้น นายพริษฐ์ ระบุว่า ถือเป็นหน้าที่ของ สส.ทุกพรรคการเมือง รวมถึงวุฒิสภา ในการเดินหน้าตามผลการออกเสียงประชามติ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูฉบับปัจจุบัน มาตรา 256 เพื่อเพิ่มหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งยังจะต้องรอมติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างในรัฐสภา เพื่อดำเนินการต่อ หรือจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา
นายพริษฐ์ ยืนยันว่า พรรคประชาชนยังคงต้องการให้กลไกจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง