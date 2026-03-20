นายกฯ ยิ้มรับส่งรายชื่อ ครม.ตรวจประวัติแล้ว ยึดคำวินิจฉัยศาล รธน.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี โดยนายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงยิ้มและพยักหน้ารับ
เมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีจะเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีคดีกับผู้ที่คาดว่าจะมีชื่อในโผ ครม. นายกรัฐมนตรี พยักหน้า ก่อนจะตอบว่าก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ โดยจะยึดหลักตามที่มีอยู่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร
เมื่อถามว่า กรณีแบบนี้จะทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีล่าช้าลงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหา ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้รับรายชื่อมาแล้วและจะมีการตรวจสอบตามกระบวนการโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ กว่าสิบหน่วยงาน และคิดว่าแต่ละหน่วยงานจะตรวจสอบอย่างละเอียด เราต้องรอผลของการตรวจสอบ ใครที่มีปัญหาก็จะแจ้งกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ที่เสนอมา
ส่วนขั้นตอนการส่งรายชื่อประวัติเสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี พยักหน้ายอมรับ
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายพาดพิงว่าขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. และนำเรื่องนี้มาโจมตีตลอดนั้น นายกรัฐมนตรีหัวเราะ แต่ไม่ได้ตอบคำถาม