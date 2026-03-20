กองสลากฯ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงขายสลากปลอม

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีกลุ่มมิจฉาชีพนำสลากปลอมและแก้ไขตัวเลขมาหลอกลวงขึ้นเงินรางวัลกับผู้รับซื้อรางวัล ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอย้ำเตือนให้ผู้รับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบ ทำการตรวจพิสูจน์สลากด้วยความรอบคอบและครบถ้วน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับสลากของจริงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความแตกต่างกับสลากที่ต้องการตรวจพิสูจน์ เช่น ตรวจดูคุณลักษณะทั่วไปของสลาก คือความหนาบางของกระดาษ รูปภาพสลาก ขนาดของตัวเลข และขนาดของตัวอักษร และตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษของสลาก สามารถสังเกตกระดาษที่ใช้พิมพ์สลากจะมีลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อส่องกับแสงไฟสีขาว หรือแสงสว่าง จะมองเห็นลายน้ำรูปนกวายุภักษ์ในเนื้อกระดาษ และเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง (แสงยูวี) จะมองเห็นเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขมีลักษณะเรืองแสง รวมทั้งหมึก Anti Copy หรือหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมีสีส้มสว่างชัดเจน หรืออาจใช้น้ำสะอาดมาถูบนสลาก ซึ่งหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสลากของจริงเมื่อถูกน้ำจะไม่ละลาย
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีตรวจหาร่องรอยการแก้ไข หรือการตัดแปะตัวเลขบนสลากได้โดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องบริเวณจุดที่สงสัยว่าจะมีการแก้ไข เช่น บริเวณหมายเลขสลาก หรืองวดวันที่ โดยนำตัวเลขจากฉบับอื่นมาปะทับบนตัวเลขที่ไม่ต้องการ หรือตัวเลขที่ไม่ถูกรางวัลเพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับสลากที่ถูกรางวัล รวมทั้งการแก้ไขด้วยวิธีขูด ลบ ลอก ตัวเลขเดิมที่ไม่ต้องการออก แล้วนำตัวเลขจากสลากฉบับอื่นมาปะแทนเพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับสลากที่ถูกรางวัล เป็นต้น
การจัดพิมพ์สลากฯ แบบใบ ผ่านกระบวนการพิมพ์ภายใต้ระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ยากต่อการปลอมแปลง จึงขอให้ผู้รับซื้อรางวัลฯ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ศึกษาวิธีการตรวจพิสูจน์สลากได้ทาง www.glo.or.th ผู้กระทำหรือนำสลากปลอมแปลง หรือแก้ไขตัวเลข ไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่อื่นใดมีความผิดถูกดำเนินคดีอาญาต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ปัจจุบันสำนักงานฯมีเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลากโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สำนักจ่ายรางวัล โทร.0 2528 9641-44