สหรัฐฯ เล็งยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านที่ตกค้างบนเรือในทะเล หวังบรรเทาวิกฤตราคาน้ำมัน

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสหรัฐฯ อาจยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านที่อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ซึ่งมีประมาณ 140 ล้านบาร์เรล โดยคาดหวังว่าการระบายน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านเข้าสู่ตลาดโลกนี้ จะช่วยให้ราคาน้ำมันลดลงในช่วง 10-14 วันข้างหน้า
ขณะเดียวกัน เบสเซนต์ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มอุปทานน้ำมัน ซึ่งรวมถึงการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ฝ่ายเดียว นอกเหนือไปจากการระบายน้ำมันร่วมกันกับประเทศในกลุ่ม G7 จำนวน 400 ล้านบาร์เรล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะไม่พยายามเข้าแทรกแซงตลาดน้ำมันล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด แต่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มอุปทานน้ำมัน เพื่อพยายามชดเชยอุปทานน้ำมันที่หายไป 10-14 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยได้อนุญาตให้ประเทศต่างๆ สามารถซื้อน้ำมันของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรและตกค้างอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมัน เป็นการชั่วคราว โดยเบสเซนต์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวช่วยเพิ่มอุปทานน้ำมันในตลาดโลกได้ประมาณ 130 ล้านบาร์เรล