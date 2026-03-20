กสทช.เคาะราคาเหมาจ่ายโทรมือถือไม่เกิน 210 บาท เน็ต 6GB โทร 70 นาที

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เสนอให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ โดยคำนึงประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเห็นควรให้มีการกำหนดค่าบริการเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 210 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดสิทธิขั้นต่ำสำหรับบริการเสียงที่ 70 นาที และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่แบบใช้งานไม่จำกัด โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดสำหรับปริมาณข้อมูล 6GB ส่วนที่เกินกว่าปริมาณดังกล่าวให้ใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 512 Kbps ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2568 ที่กำหนดความเร็วไม่ต่ำกว่า 256 Kbps ซึ่งเป็นจำนวนความเร็วที่มากขึ้น
และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และ ให้ความเห็นชอบต่อวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และร่างเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ