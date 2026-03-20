ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีต สส.พปชร.ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมเล่นไพ่ในสภา

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเป็นวันที่มีการประชุมของคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 120 และมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ณ อาคารรัฐสภา นายชัยทิพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้มาปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม
จากนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว ในเวลาประมาณ 13.15 - 16.00 น. นายชัยทิพย์ ได้ร่วมกันเล่นไพ่สามกองกับบุคคลอื่นหลายคนในห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร CA 535 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ในเวลาราชการ โดยมีการใช้ชิปแทนเงินสดและนับแต้มอันมีลักษณะ เป็นการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และมีการจัดเตรียมโต๊ะสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับนำมาใช้เล่นการพนัน โดยเฉพาะการกระทำของนายชัยทิพย์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎร และไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายชัยทิพย์ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร อิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง จึงให้เสนอเรื่องการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามฐานความผิดดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87