'พระปกเกล้าโพล' เผย ปชช.วิตกสงคราม ตอ.กลาง หนุนตรึงราคาน้ำมัน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ทัศนะของประชาชนต่อสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการด้านพลังงานของรัฐบาล" ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง พบว่า
ประชาชนร้อยละ 29.7 เห็นว่า ควรตรึงราคาน้ำมันหรือพลังงานชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบประชาชน หากราคาพลังงานปรับสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงคราม ขณะที่ร้อยละ 28.2 ระบุ ให้ราคาปรับตามตลาด และเน้นมาตรการระยะยาวด้านพลังงาน ร้อยละ 23.4 ระบุ ใช้มาตรการภาษีหรือกองทุนน้ำมันเพื่อลดภาระด้านราคา และร้อยละ 15.0 ระบุ ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น ขนส่ง เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 3.7 ระบุ ไม่แน่ใจ/ไม่สามารถตอบได้
ทั้งนี้ เมื่อถามว่า กังวลผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐ–อิหร่านต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 69.8 ระบุ ค่อนข้างกังวล–กังวลมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21.2 ระบุ ไม่ค่อยกังวล–ไม่กังวลเลย และร้อยละ 9.0 ระบุ ไม่แน่ใจ/ไม่สามารถตอบได้
นอกจากนี้ เมื่อถามว่า พอใจต่อการสื่อสารของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ราคา พลังงาน ความปลอดภัยคนไทยในต่างแดน) มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 50.4 ระบุ ค่อนข้างพอใจ–พอใจมากที่สุด แต่ร้อยละ 35.9 ระบุ ไม่ค่อยพอใจ–ไม่พอใจเลย และร้อยละ 13.7 ระบุ ไม่แน่ใจ/ไม่สามารถตอบได้