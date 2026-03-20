"สีหศักดิ์" หารือทูตอิหร่าน ย้ำ 2 คำขอ ช่วย 3 ลูกเรือไทย-ไฟเขียวเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เพื่อย้ำคำขอของไทยเรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย 3 คน บนเรือ "มยุรีนารี" โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมดังกล่าว โดยกองทัพเรืออิหร่าน และการอนุญาตให้เรือพาณิชย์ไทยเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย กล่าวว่า ได้แจ้งให้ทางเมืองหลวงทราบคำขอดังกล่าวแล้ว โดยในหลักการทางการอิหร่านยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งสองข้อ และพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือลูกเรือไทย ส่วนประเด็นการผ่านช่องแคบฮอร์มุซของเรือพาณิชย์ไทย รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันแล้ว โดยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เห็นด้วยว่าไทย ในฐานะมิตรประเทศ ควรได้รับอนุญาตให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วย พร้อมรับจะไปติดตามให้ทางการมีความเห็นตอบกลับโดยเร็ว
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ย้ำท่าทีไทยที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับสู่กระบวนการเจรจาและการทูต ซึ่งเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ได้ร้องขอให้ไทย รวมถึงประเทศอาเซียน พูดคุยกับประเทศคู่ขัดแย้งที่เกี่ยวข้องให้หยุดการโจมตีอิหร่านโดยเร็ว