กทม.เช้านี้ PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 30.4 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 27.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 27.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 27.3 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางนา 26.9 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 26.9 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางคอแหลม 26.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตราชเทวี 25.3 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสายไหม 24.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตจตุจักร 24.6 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสัมพันธวงศ์ 24.6 มคก./ลบ.ม.
12 .สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 24.3 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21 - 27.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 18.7 - 30.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13.8 - 25.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 11.3 - 26.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 15.4 - 23.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 16.5 - 23.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี